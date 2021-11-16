Ніжився у ванні з багнюки: у Чорнобильському заповіднику показали "спа-салон" для звірів (фото)

Ніжився у ванні з багнюки: у Чорнобильському заповіднику показали "спа-салон" для звірів (фото)

Дикий кабан створив таку приємну ванну як для себе, так і для інших тварин заповідної території.

У Чорнобильському заповіднику показали "спа-салон" для звірів.

На світлинах, оприлюднених Заповідником, видно, як дикий кабан ніжиться у ванні з багнюки.

"Пам’ятаєте лосеня, яке відпочивало у м’якій багнюці лісової калюжі? Йому явно було там дуже комфортно. А хто ж постарався створити таку приємну ванну як для себе, так і, як виявилось, для інших тварин заповідної території? Та дикий кабан. Своїм міцним п’ятаком він розрив м’яку підстилку і влігся на імпровізоване ложе відпочивати", - йдеться у повідомленні під фото.

Як зазначили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, після першого ж дощу такі кабанячі ями наповнюються водою.

"От і багнюка - не тільки для диких свиней, а й копитних", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику показали рідкісного птаха, який атакує дослідників.

Крім того, у Чорнобильському заповіднику у фотопастку потрапили рідкісні, майже зниклі тварини.

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