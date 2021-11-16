В столице введена специальная полицейская операция по розыску и задержанию стрелка.

В Киеве произошла стрельба: ранен мужчина.

Инцидент произошел 16 ноября возле Киево-Святошинского суда.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В столице введена специальная полицейская операция по розыску и задержанию стрелка.

"В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на улице Мельниченко неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину. На место немедленно выехала скорая, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также ориентированы наряды патрульных полицейских для остановки транспортного средства и задержание правонарушителя", — сообщили в полиции.

Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

"Для розыска и задержания злоумышленника в столице введена специальная полицейская операция и ориентированы все подразделения полиции", — говорится в сообщении.

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