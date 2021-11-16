Патриарх Филарет обратился к украинцам и рассказал, почему не вакцинировался от коронавируса

Иммунизацию церковнослужитель еще не прошел.
Ходить в церковь нужно, но нельзя забывать о противоэпидемиологических правилах. Так считает Патриарх Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет.
О своем отношении к коронавирусу и вакцинации он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
"В церковь ходить нужно обязательно. Это как вопрос о том, надо ли молиться Богу, надо ли к нему обращаться. Каждый человек говорит, что надо молиться Богу. А раз надо молиться Богу, то надо и ходить в церковь. Как вести себя в церкви — это уже подсказывает нам медицина, что надо быть осторожными. То есть в церковь ходить нужно, но и выполнять предписания медиков тоже надо", — подчеркнул Филарет.
Он также добавил, что поддерживает вакцинацию от коронавирусной инфекции, однако сам иммунизацию еще не прошел.
"Я поддерживаю вакцинацию, потому что этого требует медицина. Хоть сам я не вакцинировался, не пришло время. Хотя коронавирус перетерпел. Сейчас чувствую себя хорошо... Но я не против вакцинации, если надо будет", — отметил Филарет.
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