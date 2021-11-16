Пошел за оленьими рогами: в лесу под Киевом заблудился парень (фото)

Родители выехали на поиски сына и тоже заблудились, их автомобиль ночью застрял в лесу.
В лесу под Киевом заблудился парень.
Родители выехали на поиски 26-летнего сына и также заблудились, их автомобиль ночью застрял в лесу.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"Вчера, 15 ноября, около 18 часов в Вышгородское районное управление полиции поступило сообщение от родителей о том, что их 26-летний сын в 12 часов ушел в лес в селе Ровжи и до сих пор не вернулся. На поиски парня выехали работники отделения реагирования патрульной полиции Вышгородского РУП. Одновременно, после сообщения в полицию, на поиски сына поехали и родители. Однако они также заблудились и застряли на автомобиле в темное время суток", — говорится в сообщении полиции.
Усилиями патрульной полиции, полицейского офицера общины и егерской службы удалось разыскать и вернуть домой молодого человека и его родителей.
Установлено, что парень недавно вернулся из-за границы и по совету друга отправился в лес на поиски оленьих рогов.
"Уважаемые граждане, если вы не уверены в своих силах и не ориентируетесь в лесной местности, призываем вас остаться дома. Также предупреждаем, что температура воздуха значительно снизилась, поэтому длительное пребывание в лесу может привести к непоправимым последствиям", — просят в полиции.
Напомним, в Чернобыльском заповеднике показали редкую птицу, которая атакует исследователей.
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