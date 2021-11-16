Кто нужен Киеву: центр занятости назвал самые популярные вакансии

В столице количество безработных сократилось вдвое – центр занятости.

В Киеве количество безработных сократилось вдвое.

С начала 2021 года услугами столичной службы занятости воспользовались 58 тысяч киевлян.

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Об этом, как пишет "Укринформ", сообщили в Киевском городском центре занятости.

"Более 11,2 тысяч из них были обеспечены работой при содействии службы занятости. 29 работодателей получили компенсацию ЕСВ за создание новых рабочих мест и трудоустройство на них безработных по направлению службы занятости", — рассказали в КМЦЗ.

В частности, с начала года 46,1 тыс. граждан получили профориентационные услуги.

В ведомстве сообщили, что количество лиц, проходивших по направлению службы занятости профессиональное обучение, увеличилось в 1,3 раза, а количество принявших участие в общественных работах и других работах временного характера — в 2,6 раза.

В начале ноября на учете в Киевском городском центре занятости состояло 11,1 тыс. безработных. Это вдвое меньше против соответствующего периода в прошлом году (23,9 тысячи). В то же время 9,4 тыс. из них получали пособие по безработице, средний размер которого составил 5,9 тыс. грн.

"Для нас важно сохранение каждого существующего рабочего места, создание новых рабочих мест и трудоустройство на них работников, в частности, и из числа безработных. По заказу работодателей КМЦЗ подберет специалистов нужной квалификации, а при необходимости – вооружит их необходимыми знаниями и навыками", — отметил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич.

По состоянию на 1 ноября 2021 года работодатели столицы отчитались о наличии на предприятиях города 8 575 вакансий. Средний размер заработной платы в вакансиях увеличился с 8,7 тыс. грн – в прошлом году до 10,4 тыс. грн.

Наибольшим спросом у столичных работодателей пользуются следующие профессии:

слесари, электромонтеры, электрогазосварщики, маляры;

учителя, воспитатели, инженеры, врачи;

продавцы, повара, охранники;

медсестры, электромеханики, электричества, фармацевты;

водители, трактористы, токари, фрезеровщики;

уборщики, грузчики.

Вместе с тем, наибольшая нехватка вакансий наблюдается для таких специалистов, как:

бухгалтеры,

руководители предприятий,

менеджеры,

начальники отделов,

заместители директоров,

экономисты,

администраторы.

Напомним, в Украине безработным будут выдавать до 100 тыс. на собственный бизнес: кто может получить помощь.

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