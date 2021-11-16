Нежился в грязевой ванне: в Чернобыльском заповеднике показали "спа-салон" для зверей (фото)

Нежился в грязевой ванне: в Чернобыльском заповеднике показали "спа-салон" для зверей (фото)

Дикий кабан создал такую приятную ванну как для себя, так и для других животных заповедной территории.

В Чернобыльском заповеднике показали "спа-салон" для зверей.

На фотографиях, обнародованных Заповедником, видно, как дикий кабан нежится в ванне из грязи.

"Помните лосенка, отдыхавшего в мягкой грязи лесной лужи? Ему явно было там очень комфортно. А кто же постарался создать такую приятную ванну как для себя, так и, как оказалось, для других животных заповедной территории? Да дикий кабан. Своим крепким пятаком он разрыл мягкую подстилку и улегся на импровизированное ложе отдыхать", — говорится в сообщении под фото.

Как отметили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, после первого дождя такие кабаньи ямы наполняются водой.

"Вот и грязь — не только для диких свиней, но и копытных", — говорится в сообщении.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике показали редкую птицу, которая атакует исследователей.

Кроме того, в Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попали редкие, почти исчезнувшие животные.

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