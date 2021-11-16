Нежился в грязевой ванне: в Чернобыльском заповеднике показали "спа-салон" для зверей (фото)

Дикий кабан создал такую приятную ванну как для себя, так и для других животных заповедной территории.
В Чернобыльском заповеднике показали "спа-салон" для зверей.
На фотографиях, обнародованных Заповедником, видно, как дикий кабан нежится в ванне из грязи.
"Помните лосенка, отдыхавшего в мягкой грязи лесной лужи? Ему явно было там очень комфортно. А кто же постарался создать такую приятную ванну как для себя, так и, как оказалось, для других животных заповедной территории? Да дикий кабан. Своим крепким пятаком он разрыл мягкую подстилку и улегся на импровизированное ложе отдыхать", — говорится в сообщении под фото.
Как отметили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, после первого дождя такие кабаньи ямы наполняются водой.
"Вот и грязь — не только для диких свиней, но и копытных", — говорится в сообщении.
Напомним, в Чернобыльском заповеднике показали редкую птицу, которая атакует исследователей.
Кроме того, в Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попали редкие, почти исчезнувшие животные.
Читайте также:
- Первый снег в Киеве выпадет на этой неделе
- В Киеве в начале ноября зафиксировали природную аномалию: фото
- Зима уже близко: синоптики рассказали украинцам, к какой погоде готовиться в самое холодное время года
- Украинка из-за положительного теста на коронавирус попала в безвыходную ситуацию: жилья в Киеве нет, в больницу не возьмут
- Крысы, тараканы, бутылки с мочой и паутина: в центре Киева мужчина превратил четырехкомнатную квартиру в свалку