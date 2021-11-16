Потрібно ходити до церкви, але бути обережними: патріарх Філарет розповів про вакцинацію та коронавірус

Потрібно ходити до церкви, але бути обережними: патріарх Філарет розповів про вакцинацію та коронавірус

Імунізацію церковнослужитель ще не пройшов.

Ходити до церкви треба, але не можна забувати про протиепідеміологічні правила. Так вважає патріарх Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет.

Про своє ставлення до коронавірусу та вакцинації він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"До церкви ходити потрібно обов'язково. Це як питання про те, чи треба молитися Богу, чи треба до нього звертатися. Кожна людина каже, що треба молитися Богу. А якщо треба молитися Богу, то треба і ходити до церкви. Як поводитись у церкві — це вже підказує нам медицина, що треба бути обережними. Тобто до церкви ходити треба, але й виконувати розпорядження медиків теж треба", — наголосив Філарет.

Він також додав, що підтримує вакцинацію від коронавірусної інфекції, проте сам імунізацію ще не пройшов.

"Я підтримую вакцинацію, тому що цього вимагає медицина. Хоч сам я не вакцинувався, не настав час. Хоча коронавірус перетерпів. Зараз почуваюся добре... Але я не проти вакцинації, якщо треба буде", — зазначив Філарет.

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