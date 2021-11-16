У Києві кількість безробітних скоротилася удвічі – центр зайнятості

З початку року 46,1 тис. громадян отримали профорієнтаційні послуги.
У Києві кількість безробітних скоротилася удвічі.
Від початку 2021 року послугами столичної служби зайнятості скористалися 58 тисяч киян.
Про це, як пише "Укрінформ", повідомили у Київському міському центрі зайнятості.
"Понад 11,2 тисячі з них було забезпечено роботою за сприяння служби зайнятості. 29 роботодавців отримали компенсацію ЄСВ за створення нових робочих місць та працевлаштування на них безробітних за направленням служби зайнятості", - розповіли у КМЦЗ.
Зокрема, з початку року 46,1 тис. громадян отримали профорієнтаційні послуги.
У відомстві повідомили, що кількість осіб, які проходили за направленням служби зайнятості професійне навчання, збільшилася в 1,3 раза, а кількість тих, хто взяв участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру, - в 2,6 раза.
На початку листопада на обліку у Київському міському центрі зайнятості перебували 11,1 тис. безробітних. Це удвічі менше проти відповідного періоду минулого року (23,9 тисячі). Водночас 9,4 тис. з них отримували допомогу по безробіттю, середній розмір якої склав 5,9 тис. грн.
"Для нас важливим є збереження кожного існуючого робочого місця, створення нових робочих місць та працевлаштування на них працівників, зокрема, і з числа безробітних. На замовлення роботодавців КМЦЗ підбере фахівців потрібної кваліфікації, а при потребі – озброїть їх необхідними знаннями і навичками", - зауважив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.
Станом на 1 листопада 2021 року роботодавці столиці прозвітували про наявність на підприємствах міста 8 575 вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях збільшився із 8,7 тис. грн – торік до 10,4 тис. грн нині.
Найбільшим попитом у столичних роботодавців користуються такі професії:
- слюсарі, електромонтери, електрогазозварники, маляри;
- вчителі, вихователі, інженери, лікарі;
- продавці, кухарі, охоронники;
- медсестри, електромеханіки електрики, фармацевти;
- водії, трактористи, токарі, фрезерувальники;
- прибиральники, вантажники.
Разом з тим, найбільша нестача вакансій спостерігається для таких спеціалістів, як:
- бухгалтери,
- керівники підприємств,
- менеджери,
- начальники відділів,
- заступники директорів,
- економісти,
- адміністратори.
Нагадаємо, в Україні безробітним видаватимуть до 100 тис. на власний бізнес: хто може отримати допомогу.
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