Пішов по оленячі роги: у лісі під Києвом заблукав хлопець (фото)

Батьки виїхали на пошуки сина і також заблукали, їхня автівка уночі застряла у лісі.
У лісі під Києвом заблукав хлопець.
Батьки виїхали на пошуки 26-річного сина і також заблукали, їхня автівка уночі застряла у лісі.
Про це повідомляє поліція Київської області.
"Вчора, 15 листопада, близько 18 години до Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення від батьків про те, що їх 26-річний син о 12 годині пішов до лісу у селі Ровжі та досі не повернувся. На пошуки хлопця виїхали працівники відділення реагування патрульної поліції Вишгородського РУП. Одночасно, після повідомлення до поліції, на пошуки сина виїхали і батьки. Проте вонитакож заблукали та застрягли на автомобілі у темну пору доби", - йдеться у повідомленні поліції.
Зусиллями патрульної поліції, поліцейського офіцера громади та єгерською службою, вдалося розшукати та повернути додому молодого чоловіка і його батьків.
Встановлено, що хлопець нещодавно повернувся із-за кордону та за порадою друга вирушив до лісу на пошуки оленячих рогів.
"Шановні громадяни, якщо ви не впевнені у своїх силах та не орієнтуєтеся у лісових місцевостях, закликаємо вас залишитися вдома. Також попереджаємо, що температура повітря значно знизилася, тому тривале перебування у лісі може привезти до непоправних наслідків", - просять у поліції.
Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику показали рідкісного птаха, який атакує дослідників.
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