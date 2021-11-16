Пішов по оленячі роги: у лісі під Києвом заблукав хлопець (фото)

Пішов по оленячі роги: у лісі під Києвом заблукав хлопець (фото)

Батьки виїхали на пошуки сина і також заблукали, їхня автівка уночі застряла у лісі.

У лісі під Києвом заблукав хлопець.

Батьки виїхали на пошуки 26-річного сина і також заблукали, їхня автівка уночі застряла у лісі.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Вчора, 15 листопада, близько 18 години до Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення від батьків про те, що їх 26-річний син о 12 годині пішов до лісу у селі Ровжі та досі не повернувся. На пошуки хлопця виїхали працівники відділення реагування патрульної поліції Вишгородського РУП. Одночасно, після повідомлення до поліції, на пошуки сина виїхали і батьки. Проте вонитакож заблукали та застрягли на автомобілі у темну пору доби", - йдеться у повідомленні поліції.

Зусиллями патрульної поліції, поліцейського офіцера громади та єгерською службою, вдалося розшукати та повернути додому молодого чоловіка і його батьків.

Встановлено, що хлопець нещодавно повернувся із-за кордону та за порадою друга вирушив до лісу на пошуки оленячих рогів.

"Шановні громадяни, якщо ви не впевнені у своїх силах та не орієнтуєтеся у лісових місцевостях, закликаємо вас залишитися вдома. Також попереджаємо, що температура повітря значно знизилася, тому тривале перебування у лісі може привезти до непоправних наслідків", - просять у поліції.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику показали рідкісного птаха, який атакує дослідників.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання