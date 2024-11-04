У Києві спрацювали сили ППО: уламки БпЛА впали у двох районах

Ворог атакує столицю ударними безпілотниками.
У Києві в ніч проти 4 листопада спрацювали сили протиповітряної оборони.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.
"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.
Перед цим у столиці була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних БпЛА.
Пізніше мер Києва вітала Кличко повідомив про падіння уламків БпЛА в Оболонському та в Деснянському районах столиці.
"В Оболонському та в Деснянському районах упали уламки дронів. Попередньо - на відкритий простір. Екстрені служби прямують на місце" - повідомив Кличко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.
Крім того, ми раніше інформували, що безпілотники атакували Київську область.
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