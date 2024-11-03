У Києві виникло кілька пожеж через падіння уламків БпЛА — КМВА

Ворог атакує столицю ударними БпЛА.
У Києві внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників виникла пожежа в Голосіївському районі міста.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.
"Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості. Виникли пожежі, які були ліквідовані", - йдеться у повідомленні.
Також у КМВА повідомили про падіння уламків ворожого безпілотника на території Деснянського району столиці.
Інформація щодо потерпілих чи руйнувань на цю мить не надходила.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 3 листопада пролунала серія вибухів.
Крім того, ми раніше інформували, що масштабна атака ворожих дронів залишила без світла тисячі людей на Київщині.
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