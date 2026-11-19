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- Київ
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Росіяни жорстоко вдарили по Київщині: пошкоджено десятки будинків та авто — куди ще "прилетіло"
Під вогнем опинилися приватні оселі, підприємства, автівки та енергооб’єкт, є постраждалі.
Російські ударні дрони за останню добу атакували два райони Київської області, спричинивши масштабні руйнування цивільної та енергетичної інфраструктури. У Вишгородському районі травмовано чотирьох людей.
Про це повідомила Київська ОВА.
Унаслідок ворожої дронової атаки у Вишгородському районі постраждали четверо людей, серед них — дитина. Усім потерпілим медики надали необхідну допомогу.
Російські удари пошкодили житлові будинки, автомобілі, підприємства та об’єкти енергетичної інфраструктури.
Зокрема, у Вишгородському районі пошкоджено 29 приватних будинків, 19 транспортних засобів, два виробничо-складські приміщення та енергетичний обʼєкт.
У Фастівському районі пошкоджень зазнало одне приватне домоволодіння.
На місцях атак продовжують працювати відповідні служби.
Нагадаємо, 18 листопада внаслідок російської дронової атаки на Київщині постраждали двоє людей: жінка травмувала руку, а 12-річна дівчинка зазнала травм, перебуваючи під час удару в одному з будинків. Через атаку загорілися два приватні житлові будинки та легковик, також було пошкоджено сусідні оселі.