Затоплення на Оболоні / © із соцмереж

Реклама

У Києві на проспекті Оболонському, 22А стався повторний прорив інженерних мереж. Вода заливає прибудинкову територію, проте аварійна служба «Київводоканалу» тривалий час не прибуває на виклик.

Про інцидент, що стався у четвер, 19 листопада, повідомляють місцеві мешканці у районному Telegram-каналі.

Реклама

Будинок, біля якого виникла аварія, розташований безпосередньо за будівлею Оболонської районної державної адміністрації.

Реклама

За словами очевидців, вода продовжує інтенсивно прибувати та затоплювати двір. На місце події приблизно за 20 хвилин після виклику прибув представник місцевої Керуючої компанії, який зафіксував аварію та передав інформацію профільним міським службам.

Знову порив мереж на проспекті Оболонському, 22А

Знову порив мереж на проспекті Оболонському, 22А

Знову порив мереж на проспекті Оболонському, 22А

Знову порив мереж на проспекті Оболонському, 22А

Водночас, як стверджують мешканці будинку, станом на момент публікації минуло вже понад півтори години, але аварійна бригада «Київводоканалу» на локацію так і не приїхала.

Нагадаємо, це вже не перша комунальна аварія за цією адресою за останній місяць. Попередній інцидент стався 2 листопада — тоді двір заливало гарячою водою. Комунальні служби ліквідували пошкодження, однак через два тижні мережі на цій ділянці знову не витримали.

Мешканці закликають відповідальні комунальні підприємства терміново локалізувати витік та провести комплексну перевірку мереж на цій ділянці, щоб запобігти регулярним підтопленням.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів