Безпілотники атакували Київську область: стали відоми наслідки (фото)

На Київщині ворожа атака дронів тривала майже 11 годин.
3 листопада окупанти атакували Київську область. Вночі та вранці рятувальники вісім разів виїжджали на ліквідацію пожеж, викликаних падінням уламків.
Про це повідомила ДСНС.
За інформацією рятувальників, у селі Софіївська Борщагівка загорівся легковий автомобіль. У селі Здорівка, що в Обухівському районі, вогнеборці ліквідували пожежу у двоповерховому житловому будинку, площа якого становила 100 квадратних метрів.
Також в селі Нижча Дубечня рятувальники усунули загоряння покрівлі господарчої споруди.
Окрім цього, ліквідовано загоряння лісової підстилки у Вишгородському, Обухівському та Фастівському районах.
У поліції Київщини розповіли, що унаслідок обстрілу пошкоджено три автомобілі, п'ять приватних будинків, паркани, чотири квартири, а також гаражі, складські та офісні приміщення. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння трав'яного настилу.
Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що ворожа атака дронів тривала майже 11 годин. Сили ППО успішно знищили ворожі цілі, не допустивши влучань у критичну та житлову інфраструктуру, постраждалих серед населення немає.
Внаслідок падіння уламків у п'яти районах зафіксовані пошкодження. У трьох районах пошкоджено скління в чотирьох багатоповерхівках, а також пошкоджені п'ять приватних будинків. В одному з них сталася пожежа, яка була ліквідована. Також уламками було пошкоджено три автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі на трав'яному настилі та в лісі в чотирьох районах.
Нагадаємо, російська армія у ніч проти неділі, 3 листопада, знову атакувала Київ "Шахедами".
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