Безпілотники атакували Київську область: стали відоми наслідки (фото)

На Київщині ворожа атака дронів тривала майже 11 годин.

3 листопада окупанти атакували Київську область. Вночі та вранці рятувальники вісім разів виїжджали на ліквідацію пожеж, викликаних падінням уламків.

Про це повідомила ДСНС.

За інформацією рятувальників, у селі Софіївська Борщагівка загорівся легковий автомобіль. У селі Здорівка, що в Обухівському районі, вогнеборці ліквідували пожежу у двоповерховому житловому будинку, площа якого становила 100 квадратних метрів.

Фото: ДСНС

Також в селі Нижча Дубечня рятувальники усунули загоряння покрівлі господарчої споруди.

Фото: ДСНС

Окрім цього, ліквідовано загоряння лісової підстилки у Вишгородському, Обухівському та Фастівському районах.

У поліції Київщини розповіли, що унаслідок обстрілу пошкоджено три автомобілі, п'ять приватних будинків, паркани, чотири квартири, а також гаражі, складські та офісні приміщення. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння трав'яного настилу.

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що ворожа атака дронів тривала майже 11 годин. Сили ППО успішно знищили ворожі цілі, не допустивши влучань у критичну та житлову інфраструктуру, постраждалих серед населення немає.

Внаслідок падіння уламків у п'яти районах зафіксовані пошкодження. У трьох районах пошкоджено скління в чотирьох багатоповерхівках, а також пошкоджені п'ять приватних будинків. В одному з них сталася пожежа, яка була ліквідована. Також уламками було пошкоджено три автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі на трав'яному настилі та в лісі в чотирьох районах.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти неділі, 3 листопада, знову атакувала Київ "Шахедами".

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