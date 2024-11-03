Безпілотники атакували Київську область: що відомо

Вночі проти 3 листопада російські військові атакували безпілотниками Київську область. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкодження зафіксовані у п'яти районах.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Постраждалих серед населення немає. Влучання в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури відсутні", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів у населених пунктах пошкоджені фасади та вікна у квартирах семи багатоповерхівок; шість приватних будинків; 21 легкове авто, одне з яких знищено; дві господарчі споруди. Окрім того, рятувальники ліквідували пожежі трав'яного настилу та лісової підстилки в шести місцях.

Як повідомлялося, вночі 3 листопада Росія вгатила по Києву "Шахедами". Внаслідок атаки дронів уламки впали у Шевченківському, Деснянському та Голосіївському районах столиці.

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