В Киеве сработали силы ПВО: обломки БПЛА упали в двух районах

В Киеве в ночь на 4 ноября сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Перед этим в столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БПЛА.

Позже мэр Киева поздравила Кличко сообщил о падении обломков БПЛА в Оболонском и Деснянском районах столицы.

"В Оболонском и Деснянском районах упали обломки дронов. Предварительно - на открытое пространство. Экстренные службы направляются на место" - сообщил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА.

Кроме того, мы ранее информировали, что беспилотники атаковали Киевскую область.

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