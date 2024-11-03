У Києві через атаку "Шахедів" пошкоджено корпус КНУ імені Шевченка: деталі

Інформації про потерпілих немає.

У Києві вночі проти 3 листопада під час атаки російських безпілотників було пошкоджено гуртожиток корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це повідомили на сторінці Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ.

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки постраждав наш Інститут. Навчальний корпус та гуртожиток зазнали пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про корпус, де розташовані Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та Навчально-науковий інститут журналістики. Зазначається, що в інституті вибито вікна та двері, а також пошкоджені сусідні об'єкти - магазини і колишній мотозавод.

Студентів інституту цього тижня, від 4 до 9 листопада, переводять на дистанційне навчання.

Фото наслідків

У Києві пошкоджені корпус та гуртожиток КНУ. Фото: Навчально-науковий інститут міжнародних відносин.

У Києві пошкоджені корпус та гуртожиток КНУ. Фото: Навчально-науковий інститут міжнародних відносин.

У Києві пошкоджені корпус та гуртожиток КНУ. Фото: Навчально-науковий інститут міжнародних відносин.

У Києві пошкоджені корпус та гуртожиток КНУ. Фото: Навчально-науковий інститут міжнародних відносин.

Як повідомлялося, вночі 3 листопада Росія вгатила по Києву "Шахедами". Внаслідок атаки дронів уламки впали у Шевченківському, Деснянському та Голосіївському районах столиці.

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