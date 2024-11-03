Окупанти з новою силою атакували Київ: влада повідомила деталі

Росіяни знову влаштували повітряну атаку по Києву - випустили ударні дрони.

Про деталі повідомили у КМВА.

"Сьогодні збройні сили ворога в черговий раз атакували столицю України. Зброя терору та ж сама - дрони. Вони були запущені переважно з північного-східного напрямку. На Київ БпЛА заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах. Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала пʼять з половиною годин. Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що зафіксовано падіння уламків у Шевченківському, Деснянському та Голосіївському районах міста.

На місцях виникли пожежі, є пошкодження скління вікон гуртожитку, покриття дороги, електродротів. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

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