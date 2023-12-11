У Києві спрацювала система ППО: назвали райони столиці, де упали уламки

Перебувайте в укриттях до відбою.
В столиці оголошена повітряна тривога, яка повʼязана з ракетною небезпекою.
Про це інформує КМВА у повідомленні у соціальних мережах.
Попередньо, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Дарницькому та Голосіївському районах.
"Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється.Перебувайте в укриттях до відбою", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.
"Екстрені служби слідують на виклик в Голосіївському районі, де, за повідомленням людей, уламок ракети пошкодив дах житлового будинку. Також є кілька викликів медиків в Дарницький та Шевченківський район. Швидкі слідують на місця", - заявив пізніше очільник Києва Віталій Кличко у повідомленні у соціальних мережах.
Нагадаємо, що раніше у Києві пролунала низка вибухів ще до оголошення повітряної тривоги.
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