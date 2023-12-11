В Киеве сработала система ПВО: назвали районы столицы, где упали обломки

В столице объявлена воздушная тревога, связанная с ракетной опасностью.

Об этом сообщает КМВА в сообщении в социальных сетях.

Предварительно, в результате работы ПВО по сбитию враждебных целей произошло падение обломков в Дарницком и Голосеевском районах.

"Информация о потерпевших и разрушениях уточняется. Находитесь в укрытиях к отбою", — заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

"Экстренные службы следуют по вызову в Голосеевском районе, где, по сообщению людей, обломок ракеты повредил крышу жилого дома. Также есть несколько вызовов медиков в Дарницкий и Шевченковский район. Скорые следуют на места", — заявил позже глава Киева Виталий Кличко в сообщении в социальных сетях.

"В Дарницком районе пожар в недостроенном здании вследствие падения обломка ракеты. Все службы следуют на место. Еще один обломок в Дарницком районе упал на газон, пожары и повреждения в домах рядом нет. Есть обращения к медикам по другому адресу в Дарницком районе. Медики на месте", - добавил в следующем сообщении Виталий Кличко.

Напомним, что ранее в Киеве раздался ряд взрывов еще до объявления воздушной тревоги.

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