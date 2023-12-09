Здесь были человеческие жертвы еще во время строительства: в КГГА рассказали о проблемном участке метро

Перегонные туннели между станциями "Теремки" — "Демеевская" были проблемными еще с начала строительства, там даже были жертвы человеческой жизни.

Об этом рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор на брифинге в подземке.

"Из предыдущих комментариев, которые нам давали такие люди, которые давно уже что-то знают и видели. Это вообще проблемный участок был еще при строительстве. Здесь были и человеческие жертвы, здесь было и утопление бурового щита, который осуществлял бурение. Этот участок вообще строили с двух сторон, и саму середину строили ручным методом. Я бы больше хотел, чтобы мы ссылались на поднятые из архива документы. Все будет официально исследовано и предоставлено специалистами, которые сделают свои выводы по тем причинам", — рассказал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Затопление тоннеля метро! Место не из простых! Здесь уже были проблемы и даже гибли люди".

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Напомним, что в Киеве с пятницы, 8 декабря, прекратила работать часть станций синей ветки метро — от "Лыбидской" до "Теремков". В метрополитене разгерметизировался тоннель – вода подтопила часть подземки столицы. В Киевском метрополитене остановку движения поездов на этом участке называют вынужденным шагом во избежание последующей внештатной ситуации. В частности, из-за неравномерных процессов разуплотнения и нагрузки на туннельную оправу появился риск потери устойчивости туннельных сооружений.

Отметим, глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что из-за закрытия части метро основная нагрузка по перевозке пассажиров придется на наземный общественный транспорт. На маршруты пустят больше единиц транспорта, поэтому движение по дороге может значительно усложниться.

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