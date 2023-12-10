В метро Киева хотят отремонтировать станции и построить укрытие – что известно

В Киеве на станциях метро предусматривают планы ремонта и перестройки, чтобы в подземке во время тревог людям было комфортнее. Однако их еще предстоит согласовать в Киевском совете.

Об этом пишет Big Kyiv.

"В связи с введением военного положения в Украине возникла острая потребность в организации и обеспечении защиты населения от влияния опасных факторов, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций, военных действий или террористических актов, с целью предотвращения и ликвидации последствий, которые угрожают жизни и здоровью людей в мирное и военное время", – отмечают необходимость проведения работ авторы проекта Городской целевой программы развития транспортной инфраструктуры города Киева на 2024-2025 годы.

Помимо капитального ремонта на станциях метрополитена также предлагают построить отдельные укрытия, которыми смогут пользоваться как пассажиры, так и работники метрополитена.

На строительство объектов планируют закладывать средства:

на Оболонско-Теремковской линии – 10 млн грн;

на Сырецко-Печерской линии – 20 млн грн.

Финансировать предлагают из бюджета Киева на 2025 год.

Напомним, в Киеве 8 декабря прекратила работать часть станций синей ветки метро — от "Лыбидской" до "Теремков". Вода подтопила часть подземки столицы. ТСН.ua собрал все, что известно о подтоплении метро Киева.

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