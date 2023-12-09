В Киеве на Софийской площади внезапно умер мужчина: что произошло

80-летнему мужчине внезапно стало плохо.
В субботу, 9 декабря, в центре Киева прямо посреди улицы умер мужчина.
Сначала в соцсетях появилось видео, как медики реанимируют человека на Софийской площади.
"Мужчина 1943 года рождения внезапно умер возле памятника Хмельницкому", – рассказали ТСН.ua в полиции Киева.
Ранее сообщалось, что в Киевской области школьница и ее парень убили бабушку. Трагедия произошла, потому что бабушка требовала от своей внучки заниматься учебой и запрещала встречаться с парнем.
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