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В Киеве на Софийской площади внезапно умер мужчина: что произошло

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
1031
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве на Софийской площади внезапно умер мужчина: что произошло

Софийская площадь в Киеве / Фото: УНИАН

80-летнему мужчине внезапно стало плохо.

В субботу, 9 декабря, в центре Киева прямо посреди улицы умер мужчина.

Сначала в соцсетях появилось видео, как медики реанимируют человека на Софийской площади.

В Киеве на Софийской площади внезапно умер мужчина

В Киеве на Софийской площади внезапно умер мужчина

"Мужчина 1943 года рождения внезапно умер возле памятника Хмельницкому", – рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

Ранее сообщалось, что в Киевской области школьница и ее парень убили бабушку. Трагедия произошла, потому что бабушка требовала от своей внучки заниматься учебой и запрещала встречаться с парнем.

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Дата публикации
Просмотры
1031
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