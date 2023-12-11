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В Киеве раздались взрывы: объявлена воздушная тревога

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
418
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве раздались взрывы: объявлена воздушная тревога

Позаботьтесь о своей безопасности

Находитесь в укрытиях.

В ночь на 11 декабря 2023 года в столице Украины прозвучал ряд громких взрывов.

Первоначально воздушная тревога не была объявлена.

Позже воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области.

По предварительной информации, сработало ПВО.

Находитесь в укрытиях, позаботьтесь о собственной безопасности.

Воздушные Силы ВСУ объявили ракетную опасность.

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Дата публикации
Просмотры
418
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