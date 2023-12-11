В Киеве раздались взрывы: объявлена воздушная тревога

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 11 декабря 2023 года в столице Украины прозвучал ряд громких взрывов.
Первоначально воздушная тревога не была объявлена.
Позже воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области.
По предварительной информации, сработало ПВО.
Находитесь в укрытиях, позаботьтесь о собственной безопасности.
Воздушные Силы ВСУ объявили ракетную опасность.
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