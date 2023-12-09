У Києві на Софійській площі раптово помер чоловік: що сталося

У суботу, 9 грудня, у середмісті Києва просто посеред вулиці помер чоловік.

Спочатку у соцмережах з'явилося відео, як медики реанімують людину на Софійській площі.

У Києві на Софійській площі раптово помер чоловік

"Чоловік 1943 року народження раптово помер біля пам'ятника Хмельницькому", – розповіли ТСН.ua в поліції Києва.

Раніше повідомлялося, що на Київщині школярка та її хлопець закатували бабусю. Трагедія сталась, бо нібито бабуся вимагала від своєї онучки займатись навчанням та забороняла зустрічатись із хлопцем.

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