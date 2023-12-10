В метро Києва хочуть відремонтувати станції та розбудувати укриття – що відомо

У Києві на станціях метро передбачають плани ремонту та розбудови, щоб у підземці під час тривог людям було комфортніше. Однак їх ще мають погодити у Київській раді.

Про це пише Big Kyiv.

"У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні постала гостра потреба в організації та забезпеченні захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів, з метою запобігання та ліквідації наслідків, які загрожують життю та здоров’ю людей у мирний та воєнний час", – зазначають про необхідність проведення робіт автори проєкту Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2024-2025 роки.

Окрім капітального ремонту на станціях метрополітену, також пропонують побудувати відокремлені укриття, якими зможуть користуватися як пасажири, так і працівники метрополітену.

На будівництво відокремлених об’єктів планують закладати кошти:

на Оболонсько-Теремківській лінії – 10 млн грн;

на Сирецько-Печерській лінії – 20 млн грн.

Фінансувати пропонують з бюджету Києва на 2025 рік.

Нагадаємо, у Києві 8 грудня припинила працювати частина станцій синьої гілки метро – від "Либідської" до "Теремків". Вода підтопила частину підземки столиці. ТСН.ua зібрав все, що відомо про підтоплення метро Києва.

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