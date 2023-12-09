Тут були людські жертви ще під час будівництва: у КМДА розповіли про проблемну ділянку метро

Перегінні тунелі між станціями "Теремки" – "Деміївська" були проблемними ще від початку будівництва, там навіть були людські жертви.

Про це розповів директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор на брифінгу в підземці.

"З попередніх коментарів, які нам давали такі люді, які давно вже щось знають і бачили. Це взагалі проблемна ділянка була ще при будівництві. Тут були й людські жертви, тут було і втоплення бурового щита, який здійснював буріння. Оту ділянку взагалі будували з двох боків, і саму середину будували ручним методом. Я б більше хотів, щоб ми посилалися на ті документи, які підняті з архіву. Все буде офіційно досліджено і надано фахівцями, які зроблять свої висновки по тих причинах", - розповів він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Затоплення тунелю метро! Місце не з простих! Тут вже були проблеми і навіть гинули люди".

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Нагадаємо, що у Києві від п'ятниці, 8 грудня, припинила працювати частина станцій синьої гілки метро – від "Либідської" до "Теремків". У метрополітені розгерметизувався тунель – вода підтопила частину підземки столиці. У Київському метрополітені зупинку руху потягів на цій ділянці називають вимушеним кроком для уникнення в подальшому позаштатної ситуації. Зокрема, через нерівномірні процеси розущільнення та навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд.

Зазначимо, очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що через закриття частини метро основне навантаження із перевезення пасажирів припаде на наземний громадський транспорт. На маршрути пустять більше одиниць транспорту, тому рух на дорозі може значно ускладнитись.

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