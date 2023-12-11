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У Києві пролунали вибухи: оголошена повітряна тривога

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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418
Час на прочитання
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У Києві пролунали вибухи: оголошена повітряна тривога

Потурбуйтеся про свою безпеку

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 11 грудня 2023 року у столиці України пролунала низка гучних вибухів. 

Спочатку повітряна тривога не була оголошена.

Пізніше повітряну тривогу оголосили у Києві та Київській області.

За попередньою інформацією, спрацювало ППО. 

Перебувайте в укриттях, потурбуйтеся про власну безпеку. 

Повітряні Сили ЗСУ оголосили ракетну небезпеку. 

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Перегляди
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