У Києві пролунали вибухи: оголошена повітряна тривога

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 11 грудня 2023 року у столиці України пролунала низка гучних вибухів.
Спочатку повітряна тривога не була оголошена.
Пізніше повітряну тривогу оголосили у Києві та Київській області.
За попередньою інформацією, спрацювало ППО.
Перебувайте в укриттях, потурбуйтеся про власну безпеку.
Повітряні Сили ЗСУ оголосили ракетну небезпеку.
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