У Києві пролунали вибухи: оголошена повітряна тривога

У ніч проти 11 грудня 2023 року у столиці України пролунала низка гучних вибухів.

Спочатку повітряна тривога не була оголошена.

Пізніше повітряну тривогу оголосили у Києві та Київській області.

За попередньою інформацією, спрацювало ППО.

Перебувайте в укриттях, потурбуйтеся про власну безпеку.

Повітряні Сили ЗСУ оголосили ракетну небезпеку.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.