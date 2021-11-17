У Києві школярі повертаються за парти: Кличко назвав дату

У Києві школярі повертаються за парти: Кличко назвав дату

Обмеження знято для учнів усіх класів.

У Києві школярі повертаються за парти.

Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Як повідомлялось, дві столичні школи продовжували працювати, незважаючи на заборону.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, коли Київ послаблюватиме карантинні обмеження.

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