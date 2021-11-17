У Києві школярі повертаються за парти: Кличко назвав дату

Обмеження знято для учнів усіх класів.
У Києві школярі повертаються за парти.
Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
Як повідомлялось, дві столичні школи продовжували працювати, незважаючи на заборону.
Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, коли Київ послаблюватиме карантинні обмеження.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
Читайте також: