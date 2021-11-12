Локдаун у Києві: дві столичні школи продовжували працювати, незважаючи на заборону

Локдаун у Києві: дві столичні школи продовжували працювати, незважаючи на заборону

Як зазначають медики, штам "Дельта" агресивніший і вражає багато молодих людей і дітей – із наслідками та ускладненнями.

У Києві моніторингові групи зафіксували очне навчання ще у кількох столичних школах.

Приватні навчальні заклади - приватна школа Олени Вєдєрнікової за адресою вул. Соснова, 10 (Василя Седляра), а також ПП "Логос" за адресою пр. Оболонський, 16 - порушують карантинні заходи у столиці.

Також читайте 2 млн гривень збитків під час закупівлі ШВЛ у дитячу кардіологію: підозрюється головна бухгалтерка

Про це йдеться у повідомленні Головного управління Держпродспоживслужби у Києві.

На момент візиту моніторингових груп заклад продовжував допускати відвідувачів, зокрема, здобувачів освіти, у свої приміщення та проводити навчальний процес в очному режимі.

Про порушення повідомлено Нацполіцію щодо ознак кримінального порушення за ст. 325 Кримінального кодексу України "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням", оскільки такі порушення визначених обмежувальних протиепідемічних заходів на період карантину можуть сприяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед відвідувачів закладу – мешканців Києва та гостей столиці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у зв’язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, наступного тижня учні столичних шкіл, зокрема, молодшої школи продовжать навчання у дистанційному режимі.

Це пов’язано з тим, що останніми тижнями в столиці збільшилась захворюваність серед дітей.

Як зазначають медики, штам "Дельта" агресивніший і вражає багато молодих людей і дітей – із наслідками та ускладненнями.

Робочі групи у складі спеціалістів Головного управління Держпродспоживслужби у Києві, районної у місті Києві державної адміністрації, Національної поліції, "Муніципальної охорони" щоденно здійснюють контроль за дотриманням карантинних заходів у столиці.

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання