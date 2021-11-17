Під Києвом зник 17-річний хлопець: фото, прикмети

Нікіта Буханцов на зв'язок з рідними не виходить від 15 листопада.

Під Києвом зник 17-річний хлопець.

Нікіта Буханцов на зв'язок з рідними не виходить від 15 листопада.

Про це йдеться у повідомленні відділення поліції №1 (м. Буча) Бучанського районного управління поліції.

"Нікіта Буханцов, 17 років, 15 листопада пішов з дому, що по вул. Вишневій у селі Здвижівка та дотепер не повернувся. На зв'язок з рідними не виходить", -йдеться у повідомленні поліції.

Прикмети: на вигляд 18 років, зріст 180 см, середньої статури, волосся темне коротке, обличчя овальне, очі карі.

Хлопець був одягнений у червону флісову спортивну кофту з логотипом "КАРРА", чорні спортивні штани, білі кросівки з чорними вставками.

Поліція Київської області

"У випадку отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування хлопця, просимо телефонувати на номер спецлінії поліції "102", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, у Києві продовжують шукати дівчину, яка зникла майже півтора року тому. До столичної поліції потрапило нове фото 16-річної Ліберті Боднар.

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