В Киеве школьники возвращаются за парты: Кличко назвал дату

В Киеве школьники возвращаются за парты: Кличко назвал дату

Ограничения сняты для учащихся всех классов.

В Киеве школьники возвращаются за парты.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Как сообщалось, две столичные школы продолжали работать, несмотря на запрет.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, когда Киев будет ослаблять карантинные ограничения.

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