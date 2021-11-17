У МОЗ пояснили, які шанси у Києва вийти із "червоної" зони найближчим часом

Суттєвої стабілізації показників захворюваності на COVID-19 у Києві не спостерігається.
Київ наразі перебуває у "червоній" зоні карантину і наразі про послаблення карантину у столиці не йдеться.
Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін сказав в інтерв'ю "Сьогодні".
За його словами, у Києві епідпоказники поки не свідчать про стабілізацію ситуації з коронавірусом. Щойно це станеться, як запевнив головний санлікар, комісія розгляне можливість виведення Києва із "червоної" зони.
"Коли ми говоримо про "червоний" рівень, то порядок виходу області регулюється постановою Кабміну № 1236. Щодо Києва, то показники не говорять про стабілізацію. У середньому стабілізація відбувається через 2 тижні. Коли така стабілізація відбудеться, то розглядатиметься питання щодо перегляду рівня епіднебезпеки у столиці", - пояснив головний санлікар.
На запитання, чи є прогноз виходу Києва із "червоної" зони, Кузін відповів, що "дати поки немає", але і суттєвої стабілізації показників захворюваності не спостерігається.
Нагадаємо, в Україні у "жовтій" зоні незабаром посилять карантин, запровадивши обов'язковий повний курс вакцинації для роботи закладів в карантинних обмеженнях.
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