Кличко повідомив, коли Київ послаблюватиме обмеження

Сьогодні, як зазначив мер, про це говорити поки зарано.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, коли Київ послаблюватиме карантинні обмеження.

Тільки-но динаміка захворюваності на коронавірус у Києві почне зменшуватися, місто послаблюватиме запроваджені обмеження. Про це заявив Віталій Кличко в ефірі ТРК "Київ".

Але сьогодні, як зазначив мер, про це говорити поки зарано. Оскільки кількість хворих останніми днями в столиці зростає.

"Заповненість ліжок у медзакладах міста – понад 70%. Палати інтенсивної терапії заповнені майже повністю. Якщо в нас станеться колапс медичної системи, це може призвести до великої катастрофи. Ми сьогодні робимо все можливе, аби не допустити цього. Лікарні забезпечені киснем, медикаментами, засобами захисту. Місто виплачує медикам надбавки", – підкреслив мер столиці.

Він також зазначив, що сьогодні в Києві працюють 143 пункти вакцинації. Але, після запровадження суворих обмежень, до них почалися черги.

"Ми вже тривалий час закликаємо людей йти вакцинуватися. Із весни цього року, коли відкрили перші пункти. Переконували в ефірах, в інтерв’ю, запустили соціальну рекламу. Але тільки тепер, коли запровадили суворі обмеження, і коли люди побачили наскільки стрімко розповсюджується хвороба, вони масово пішли вакцинуватися", – сказав Кличко.

Він також прокоментував інформацію щодо можливих термінів відновлення навчального процесу в столичних школах. За словами мера, місто, відправивши школярів на дистанційне навчання, керувалося виключно рекомендаціями фахівців – медиків, епідеміологів.

"Ми не можемо ризикувати здоров’ям дітей, а також їх родин і близьких. Бо чимало дітей переносять вірус навіть безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення. А це – збільшення кількості хворих серед дорослих. Ми намагаємося мінімізувати контакти між учнями. От один клас, наприклад, це 25-30 учнів. А вони ще спілкуються і з учнями інших класів. А потім вдома – з батьками, близькими родичами. Це велике коло ризику зараження виходить, тому ми ухвалюємо рішення згідно рекомендацій медиків. І сьогодні головне розірвати ланцюг захворюваності. Тому, я вважаю, що ми зробили правильний крок, відправивши дітей на дистанційне навчання. Щоб зберегти їх здоров’я і здоров’я та життя їх близьких. Як тільки епідеміологічна ситуація поліпшиться, учні повернуться в школи", – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

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