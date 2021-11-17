Київ у заторах: жителів столиці попередили про збій у русі громадського транспорту

Київ у заторах: жителів столиці попередили про збій у русі громадського транспорту

Громадський транспорт їде із запізненням через затори.

У Києві у роботі громадського транспорту вранці 17 листопада стався збій. Низка автобусів та тролейбусів курсують із запізненням.

Про це повідомляють у "Київпастрансі".

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Причиною затримки називають скупчення автотранспорту. Зокрема, затримується рух автобусів № 21, 73, 100, 101, 114 та тролейбусів № 29, 30, 31, 47, 50, 50к на напрямку проспекті Маяковського, Керченській площі та проспекті Ватутіна.

На місце викликали поліцію. Введено оперативне положення №4 — рух транспорту без дотримання розкладу.

Нагадаємо, у Києві суттєво підвищують вартість проїзду у громадському транспорті - до 20 грн. Для власників "Картки киянина" буде дешевше - 12 гривень. Нові тарифи діятимуть, попередньо, від 01.01.2022 року.

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