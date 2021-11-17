ВДНГ у Києві оголосили національною пам'яткою

Раніше комплекс виставкового центру належав до категорії пам'яток місцевого значення.
Кабінет міністрів України присвоїв "Експоцентру України" у Києві категорію національної пам'ятки.
Про це повідомили на Урядовому порталі.
У постанові №1180 від 10 листопада йдеться, що пам'ятникам "Експоцентр України", "Вхід головний" та "Павільйон головний" на проспекті Глушкова привласнили охоронні номери 260109, 260109/1 та 260109/2 відповідно. Документ підписав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Раніше комплекс виставкового центру належав до категорії пам'яток місцевого значення.
Територія ВДНГ складає 286 га, де розташовано 180 будівель та споруд. 19 з них мають статус історико-культурних пам'яток України.
Нагадаємо, на ВДНГ в межах президентського "Великого будівництва" відкриють найбільший скейтпарк країни.
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