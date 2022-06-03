У Києві шанувальник "руского міра" постане перед судом

Чоловік, піддавшись меседжам російської пропаганди, упродовж березня-квітня розміщав у соцмережі публікації з виправдовуванням збройної агресії РФ проти України та прославленням військових країни-агресорки.
Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного мешканця столиці за фактом поширювання матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, чоловік, піддавшись меседжам російської інформаційної пропаганди, упродовж березня-квітня 2022 року розміщав на своїй сторінці у соціальній мережі публікації з виправдовуванням збройної агресії російської федерації проти України та прославленням військових країни-агресора.
Дії обвинуваченого кваліфіковано слідством за ч. 2 ст. 436-2 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі до п'яти років із конфіскацією майна.
Під час досудового розслідування чоловік змінив свої погляди, повністю визнав свою вину та розкаявся у вчиненому.
Нагадаємо, в Україні до 14 років в'язниці засудили зрадника, який перебував на службі у ЗСУ.
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