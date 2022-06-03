У Києві за час війни рівень злочинності зменшився майже на 50%

У Києві за час війни рівень злочинності зменшився майже на 50%

Наразі не можна говорити про повернення до звичайного життя, адже ворог продовжує наступ на сусідні області. Саме тому в Києві продовжують роботу блокпости, які поки що не планують розбирати.

У Києві за час війни рівень злочинності зменшився майже на 50%.

За цей час Нацполіція виявила понад 20 диверсійно-розвідувальних груп, зачистила 31 населений пункт Київської області та відкрила 167 кримінальних проваджень.

Про це повідомив начальник Головного управління поліції Києва Іван Вигівський.

За його словами, попри спокійну обстановку у столиці, у жодному разі не можна говорити про повернення до звичайного мирного життя, адже ворог продовжує наступ на сусідні області. Саме тому в Києві продовжують роботу блокпости, які поки що не планують розбирати.

"Якщо говорити, про ситуацію станом на сьогодні, то звичайно у Києві значно спокійніше. Втім робота щодо виявлення диверсійних груп та колаборантів триває постійно. Хочу зазначити, що серед мешканців міст України досі багато прихильників "руского миру". Ми робимо усе можливе, аби виявити цих злочинців, адже ніхто не повинен уникнути відповідальності. Спільно зі Службою безпеки України нами вже виявлено понад 20 диверсійно-розвідувальних груп", - наголосив Вигівський.

Нагадаємо, у Києві троє громадян підробляли дипломи про вищу та середньо-технічну освіту, а також військові квитки радянського зразка.

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