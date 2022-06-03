В Киеве поклонник "русского мира" предстанет перед судом

Мужчина, поддавшись месседжам российской пропаганды, в течение марта-апреля размещал в соцсети публикации с оправданиями вооруженной агрессии РФ против Украины и прославлением военных страны-агрессорки.
Прокурорами Киевской городской прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего жителя столицы по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно материалам следствия, мужчина, подвергшись месседжам российской информационной пропаганды, в течение марта-апреля 2022 года размещал на своей странице в социальной сети публикации с оправданиями вооруженной агрессии российской федерации против Украины и прославлением военных страны-агрессора.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества.
В ходе досудебного расследования мужчина изменил свои взгляды, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Напомним, в Украине к 14 годам тюрьмы приговорили предателя, находившегося на службе в ВСУ.
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