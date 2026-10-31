Київ пережив три влучання в об’єкт критичної інфраструктури: яка ситуація з водою

Ситуація з водою в Києві 31 жовтня / © pexels.com

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У Києві комунальникам та енергетикам вдалося ліквідувати аварійну ситуацію, що виникла після трьох влучань в один з об’єктів критичної інфраструктури столиці ввечері 30 жовтня.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«Енергетики, комунальні служби працювали всю ніч, щоб ліквідувати аварійну ситуацію, яка виникла після трьох влучань в один з обʼєктів критичної інфраструктури столиці вчора ввечері», — йдеться в повідомленні.

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Станом на ранок 31 жовтня водопостачання та водовідведення в Києві працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня Росія завдала чергового удару по Києву. Кличко повідомляв, що у частині районів Києва після вибухів зникло світло, також є проблеми з водопостачанням.

«Через знеструмлення внаслідок ворожого удару по кількох обʼєктах критичної інфраструктури у столиці впав тиск у системі водопостачання і наразі перебої в роботі системи», — зауважив мер.

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