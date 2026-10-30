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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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76
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У багатоповерхівці в Києві пролунав вибух: спалахнула пожежа, мешканців евакуюють

У Києві евакуюють мешканців ЖК «Нова Англія» через пожежу.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Пожежа (ілюстративне фото)

Пожежа (ілюстративне фото) / © Associated Press

У Голосіївському районі Києва в одному з будинків житлового комплексу «Нова Англія» спалахнула пожежа, через що розпочалася евакуація мешканців.

Про це повідомляє «Новини.LIVE».

Інцидент стався на 15-му поверсі багатоповерхівки. За попередньою інформацією, вибухнув інвертор. Після цього виникла пожежа, яка розгоряється та триває вже понад 15 хвилин.

На місці надзвичайної події працюють фахівці екстрених служб, які ліквідовують займання та допомагають людям залишити небезпечну зону. Наразі всі обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва ввечері 30 жовтня в квартирі багатоповерхівки стався вибух. За попередніми даними правоохоронців, вибух пролунав усередині житлового приміщення. Через це було пошкоджено скло пасажирського автобуса, який перебував на кінцевій зупинці поруч із будинком.

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