У багатоповерхівці в Києві пролунав вибух: спалахнула пожежа, мешканців евакуюють

Пожежа (ілюстративне фото) / © Associated Press

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У Голосіївському районі Києва в одному з будинків житлового комплексу «Нова Англія» спалахнула пожежа, через що розпочалася евакуація мешканців.

Про це повідомляє «Новини.LIVE».

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Інцидент стався на 15-му поверсі багатоповерхівки. За попередньою інформацією, вибухнув інвертор. Після цього виникла пожежа, яка розгоряється та триває вже понад 15 хвилин.

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На місці надзвичайної події працюють фахівці екстрених служб, які ліквідовують займання та допомагають людям залишити небезпечну зону. Наразі всі обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва ввечері 30 жовтня в квартирі багатоповерхівки стався вибух. За попередніми даними правоохоронців, вибух пролунав усередині житлового приміщення. Через це було пошкоджено скло пасажирського автобуса, який перебував на кінцевій зупинці поруч із будинком.

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