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- Київ
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До Києва сунуть похолодання та дощі: синоптики дали детальний прогноз на вихідні
Наприкінці жовтня у Києві утримуватиметься хмарна погода та з дощами.
У суботу, 31 жовтня, в Києві та на Київщині утримуватиметься хмарна погода.
В Українському гідрометцентрі прогнозують на Київщині 31 жовтня хмарну погоду та з невеликими дощами.
Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області у денні години коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, у Києві очікується близько 10 градусів тепла.
На погодному порталі Sinoptik повідомляється, що у Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.
Температура повітря упродовж дня коливатиметься від +7 до +8 градусів тепла.
У неділю синоптики прогнозують у столиці хмарну погоду без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть від +6 до +8 градусів вище нуля.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 31 жовтня.
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