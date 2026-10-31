До Києва сунуть похолодання та дощі: синоптики дали детальний прогноз на вихідні

Синоптики розповіли, якою буде погода в Києві та столичному регіоні цими вихідними / © unsplash.com

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У суботу, 31 жовтня, в Києві та на Київщині утримуватиметься хмарна погода.

В Українському гідрометцентрі прогнозують на Київщині 31 жовтня хмарну погоду та з невеликими дощами.

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Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області у денні години коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, у Києві очікується близько 10 градусів тепла.

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На погодному порталі Sinoptik повідомляється, що у Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.

Температура повітря упродовж дня коливатиметься від +7 до +8 градусів тепла.

Погода у Києві 31 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

У неділю синоптики прогнозують у столиці хмарну погоду без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть від +6 до +8 градусів вище нуля.

Погода у Києві 1 листопада / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 31 жовтня.

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