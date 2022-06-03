"Зламав" драгер: у Києві поліція виявила водія, в крові якого було понад 5 проміле алкоголю (фото)

"Зламав" драгер: у Києві поліція виявила водія, в крові якого було понад 5 проміле алкоголю (фото)

У Києві патрульні виявили водія автомобіля Kia, в крові якого було понад 5 проміле алкоголю.

Про п'яного кермувальника, який порушував правила дорожнього руху на вулиці Героїв Дніпра у Києві, правоохоронців повідомив небайдужий чоловік.

Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції Києва, прибувши на місце події, інспектори виявили автомобіль Kia Ceratto та 35-річного кермувальника, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

"Прилад драгер, під час проведення огляду на стан сп'яніння, показав чималий результат, але отримати точну цифру не вдалося, оскільки показник перевищив технічний ліміт приладу — 5 проміле. Зазначимо, що максимально допустимий рівень алкоголю в крові — 0,2 проміле", - йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Патрульні відсторонили порушника від кермування автомобілем та склали на нього протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

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