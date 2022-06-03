"Зламав" драгер: у Києві поліція виявила водія, в крові якого було понад 5 проміле алкоголю (фото)

У Києві патрульні виявили водія автомобіля Kia, в крові якого було понад 5 проміле алкоголю.
Про п'яного кермувальника, який порушував правила дорожнього руху на вулиці Героїв Дніпра у Києві, правоохоронців повідомив небайдужий чоловік.
Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції Києва, прибувши на місце події, інспектори виявили автомобіль Kia Ceratto та 35-річного кермувальника, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.
"Прилад драгер, під час проведення огляду на стан сп'яніння, показав чималий результат, але отримати точну цифру не вдалося, оскільки показник перевищив технічний ліміт приладу — 5 проміле. Зазначимо, що максимально допустимий рівень алкоголю в крові — 0,2 проміле", - йдеться у повідомленні.
Патрульні відсторонили порушника від кермування автомобілем та склали на нього протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
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