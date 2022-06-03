В Києві троє громадян підробляли військові квитки за радянським зразком

В Києві троє громадян підробляли військові квитки за радянським зразком

В Києві троє громадян підробляли дипломи про вищу та середньо-технічну освіту, а також військові квитки радянського зразка.

Підозрювані отримали замовлення через шість веб сайтів, після чого створювали фейкові документи та відправляли їх замовникам.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Як стало відомо, клієнти на сайтах заповнювали “анкету”, де зазначали ПІБ, заклад вищої освіти, спеціальність, кваліфікацію, рік випуску, а також бажані оцінки у додатку до диплома. Для військових квитків замовники вказували бажане місце служби та роки її проходження. Використовували документи для працевлаштування.

Підроблені документи охочим коштували від 500 до 2000 доларів.

“В оселях фігурантів та за місцем виготовлення фейкових документів правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, техніку для друку та ламінування документів, близько 1500 печаток, бланки, голографічні елементи. Також під час обшуку вилучено клієнтську базу та готові до продажу підроблені документи”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції.

Якщо в суді буде доведено вину підозрюваних, за грати вони відправляються на срок до 10 років.

Нагадаємо, що у західних областях України на суботу оголосили штормове попередження.

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