Вдавала мертву, щоб не вбили окупанти: на Київщині дивом вижила 13-річна дівчина (відео)

Вдавала мертву, щоб не вбили окупанти: на Київщині дивом вижила 13-річна дівчина (відео)

Поранена Дарина сховалася і вдала мертву, врятувавши собі життя.

У селі Катюжанка в Київській області дивом пережила окупацію 13-річна Дарина. Дівчинка вдавала з себе мертву, щоб російські військові її не розстріляли.

Про це 3 червня повідомили в поліції Київської області.

Наприкінці лютого 2022 року російська колона зайшла в село. Тоді дівчинка та її рідні намагалися проїхати додому з сусідньої вулиці, коли окупанти відкрили вогонь по машині. Автівка загорілась, батько Дарини та його дружина загинули на місці.

Дівчина намагалася втекти, але військові пустили автоматну чергу і тяжко поранили її в руку та бедро. Дарина сховалася і вдала мертву, врятувавши собі життя.

Нагадаємо, у Києві розпочали реконструкцію житлових будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів. На це виділили 800 млн гривень.

Скріншот із відео

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