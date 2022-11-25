У Києві розгорнуто понад 400 пунктів обігріву: що там є

Місто працює над тим, щоб у кожному такому пункті працював інтернет.

У Києві розгорнуто роботу понад 400 пунктів обігріву.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.

Мер зауважив, що ці пункти працюватимуть щодня.

Кличко додав, що більшість з них облаштовані в школах та інших установах соціальної сфери.

Якщо у вашому будинку немає електропостачання більше доби, ви зможете прийти в пункт обігріву, щоб підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де поблизу знаходяться бювети, де відчинені магазини та аптеки Віталій Кличко

Мер додав, що місто також працює над тим, щоб у кожному такому пункті працював інтернет.

Раніше Віталій кличко повідомив, що третина будинків Києва вже з теплом. Фахівці продовжують відновлювати опалення в столиці. Половина споживачів поки без електроенергії. Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово - на три години.

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