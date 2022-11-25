У Києві розгорнуто понад 400 пунктів обігріву: що там є

Місто працює над тим, щоб у кожному такому пункті працював інтернет.
У Києві розгорнуто роботу понад 400 пунктів обігріву.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.
Мер зауважив, що ці пункти працюватимуть щодня.
Кличко додав, що більшість з них облаштовані в школах та інших установах соціальної сфери.
Мер додав, що місто також працює над тим, щоб у кожному такому пункті працював інтернет.
Раніше Віталій кличко повідомив, що третина будинків Києва вже з теплом. Фахівці продовжують відновлювати опалення в столиці. Половина споживачів поки без електроенергії. Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово - на три години.
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