Подоляк про евакуацію з Києва: "Де у нас є територія, яка не під ракетними атаками чи не втратила світло?"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував чутки про можливу евакуацію частини Києва через складну ситуацію з електроенергією та теплом у місті.

Подоляк наголосив, що в Україні, на жаль, немає цілком безпечного місця, де людям не загрожують російські ракети, тому переселити близько мільйона людей зі столиці — нікуди.

Про це він сказав в інтерв'ю 24 каналу.

"Потрібно аналізувати всі сценарії, навіть максимально песимістичні. Але в мене завжди прагматичний підхід, я не про емоції, а про холодний розрахунок. Тому в мене й питання – куди ж переселяти частку Києва, де у нас територія, яка не під ракетними атаками чи не втратила світло?" - сказав Подоляк.

За його словами, більшість людей вже змогли пристосуватися до майбутньої складної зими. Вони "все розуміють та допомагають один одному". Подоляк наголосив, що сьогодні неможливо спрогнозувати щось наперед, адже у країні триває війна.

Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко закликав киян тимчасово виїхати зі столиці на випадок тривалої відсутності електрики та опалення. З Києва також можуть вивезти певні категорії осіб. Проте мер Києва наголошує, що це буде не евакуація, а лише тимчасовий переїзд.

За словами мера, евакуації у Києві у разі найкритичнішого варіанту, коли буде блекаут через атаки РФ, не передбачається, але міська влада готується надати допомогу у разі потреби, зокрема, шляхом розгортання пунктів обігріву.

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