Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Коворкінги Києва: з’явилася мапа місць, де є генератор і Starlink

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
703
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Коворкінги Києва: з’явилася мапа місць, де є генератор і Starlink

Фото: Getty Images

У проєкті UA War Infographics закликали представників коворкінгів інформувати про оновлення в них.

У Мережі опублікована мапа з коворкінгами в Києві, де можна працювати за відключення електроенергії.

Відповідну мапу створив проєкт UA War Infographics.

"Коворкінги Києва, в яких можна працювати при відключенні світла. Дані можуть оновлюватись. Оновили о 16:00 26.11", – йдеться в повідомленні.

Список коворкінгів:

  • Regus Forum West Side
  • Regus Avenue 53
  • AndWork Smart Plaza Politech
  • ТСЕН Пимоненка
  • LIFT99 Kyiv Hub
  • Regus Horizon Park
  • Creative Quarter Mag.Nett
  • Regus IQ
  • Platforma Art-Zavod
  • Regus Gulliver
  • Creative State of Gulliver
  • Creative Quarter Gulliver
  • Regus Horizon Tower
  • Creative State Arsenal
  • Освіторія Хаб
  • The Space
  • Platforma Leonardo
  • Spaces Maidan Plaza
  • iHUB
  • ТСЕН Ярославів Вал
  • Peremoga
  • Kooperativ
  • ТСЕН Ярославський пров.
  • Regus Podil Heritage
  • ТСЕН Кирилівська
  • Creative Quarter Astarta
©

Нагадаємо, станом на ранок 26 листопада в Києві без електроенергії в режимі аварійних відключень залишалися 130 тис. жителів. Водопостачання відновлено в повному обсязі, триває запуск теплопостачання.

Мер Віталій Кличко повідомив, що вже 27 листопада в Києві можуть повернути графіки планових відключень світла.  

За даними мера, в Києві наразі працюють 436 "Пунктів незламності", де можна зігрітися та підзарядити свої пристрої.

Окопні свічки для передової: на ВДНГ розгорнув свою роботу гуманітарний штаб

Окопні свічки для передової: на ВДНГ розгорнув свою роботу гуманітарний штаб

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
703
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація