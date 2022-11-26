Коворкінги Києва: з’явилася мапа місць, де є генератор і Starlink

У проєкті UA War Infographics закликали представників коворкінгів інформувати про оновлення в них.

У Мережі опублікована мапа з коворкінгами в Києві, де можна працювати за відключення електроенергії.

Відповідну мапу створив проєкт UA War Infographics.

"Коворкінги Києва, в яких можна працювати при відключенні світла. Дані можуть оновлюватись. Оновили о 16:00 26.11", – йдеться в повідомленні.

Список коворкінгів:

Regus Forum West Side

Regus Avenue 53

AndWork Smart Plaza Politech

ТСЕН Пимоненка

LIFT99 Kyiv Hub

Regus Horizon Park

Creative Quarter Mag.Nett

Regus IQ

Platforma Art-Zavod

Regus Gulliver

Creative State of Gulliver

Creative Quarter Gulliver

Regus Horizon Tower

Creative State Arsenal

Освіторія Хаб

The Space

Platforma Leonardo

Spaces Maidan Plaza

iHUB

ТСЕН Ярославів Вал

Peremoga

Kooperativ

ТСЕН Ярославський пров.

Regus Podil Heritage

ТСЕН Кирилівська

Creative Quarter Astarta

Нагадаємо, станом на ранок 26 листопада в Києві без електроенергії в режимі аварійних відключень залишалися 130 тис. жителів. Водопостачання відновлено в повному обсязі, триває запуск теплопостачання.

Мер Віталій Кличко повідомив, що вже 27 листопада в Києві можуть повернути графіки планових відключень світла.

За даними мера, в Києві наразі працюють 436 "Пунктів незламності", де можна зігрітися та підзарядити свої пристрої.

Окопні свічки для передової: на ВДНГ розгорнув свою роботу гуманітарний штаб

Читайте також: