Коворкінги Києва: з’явилася мапа місць, де є генератор і Starlink

У проєкті UA War Infographics закликали представників коворкінгів інформувати про оновлення в них.
У Мережі опублікована мапа з коворкінгами в Києві, де можна працювати за відключення електроенергії.
Відповідну мапу створив проєкт UA War Infographics.
"Коворкінги Києва, в яких можна працювати при відключенні світла. Дані можуть оновлюватись. Оновили о 16:00 26.11", – йдеться в повідомленні.
Список коворкінгів:
- Regus Forum West Side
- Regus Avenue 53
- AndWork Smart Plaza Politech
- ТСЕН Пимоненка
- LIFT99 Kyiv Hub
- Regus Horizon Park
- Creative Quarter Mag.Nett
- Regus IQ
- Platforma Art-Zavod
- Regus Gulliver
- Creative State of Gulliver
- Creative Quarter Gulliver
- Regus Horizon Tower
- Creative State Arsenal
- Освіторія Хаб
- The Space
- Platforma Leonardo
- Spaces Maidan Plaza
- iHUB
- ТСЕН Ярославів Вал
- Peremoga
- Kooperativ
- ТСЕН Ярославський пров.
- Regus Podil Heritage
- ТСЕН Кирилівська
- Creative Quarter Astarta
Нагадаємо, станом на ранок 26 листопада в Києві без електроенергії в режимі аварійних відключень залишалися 130 тис. жителів. Водопостачання відновлено в повному обсязі, триває запуск теплопостачання.
Мер Віталій Кличко повідомив, що вже 27 листопада в Києві можуть повернути графіки планових відключень світла.
За даними мера, в Києві наразі працюють 436 "Пунктів незламності", де можна зігрітися та підзарядити свої пристрої.
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