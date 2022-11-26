Кличко анонсував повернення графіків відключень світла у Києві

Вже в неділю, 27 листопада у Києві можуть повернути графіки планових відключень світла. Наразі у столиці без електрики залишаються 25% мешканців.

Про мер Києва Віталій Кличко сказав в ефірі телеканалу "Київ".

"Майже всі будинки Києва з теплопостачанням, найближчим часом ця цифра буде повною. Зараз 25% мешканців Києва знаходяться без електропостачання. Я сподіваюся, що завтра ми зможемо вийти на планові графіки відключення", - сказав мер.

За його словами, вода є у всьому місті. "Ситуація вже набагато краще", - наголосив він.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 26 листопада без електроенергії в режимі аварійних відключень залишаються 130 тис. мешканців. Тим часом водопостачання відновлено в повному обсязі, триває запуск теплопостачання.

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