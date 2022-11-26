Кличко анонсировал возврат графиков отключений света в Киеве

Уже в воскресенье, 27 ноября, в Киеве могут вернуть графики плановых отключений света. В настоящее время в столице без электричества остаются 25% жителей.

О мэре Киева Виталий Кличко сказал в эфире телеканала "Киев".

"Почти все дома Киева с теплоснабжением, в ближайшее время эта цифра будет полной. Сейчас 25% жителей Киева находятся без электроснабжения. Я надеюсь, что завтра мы сможем выйти на плановые графики отключения", — сказал мэр.

По его словам, вода есть во всем городе. "Ситуация уже гораздо лучше", — подчеркнул он.

Напомним, в Киеве по состоянию на утро 26 ноября без электроэнергии в режиме аварийных отключений остаются 130 тыс. жителей. Между тем, водоснабжение восстановлено в полном объеме, продолжается запуск теплоснабжения.

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